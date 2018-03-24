В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню

В Екатеринбурге сегодня уникальная операция — сносят недостроенную телебашню. Для начала провели подрыв здания.

На месте падения обломков подготовили земляную подушку, а чтобы мелкие фрагменты не разлетались — смонтировали сетку вокруг ствола башни. В интересах безопасности жителей изменены маршруты общественного транспорта, перекрыто движение по близлежащим улицам.

Строение высотой 220 метров за 30 лет стало символом города. Поэтому противников сноса хватало. Защитники недостроя устраивали акцию "Обними башню!". В знак протеста местные руферы поднялись на вершину и провели там не меньше 10 часов.

Точку в спорах поставил суд, передает телеканал "Россия 24". На месте башни планируют построить ледовую арену на 15 тысяч зрителей.