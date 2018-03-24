Во Франции умер полицейский, обменявший себя на заложников

Днем 23 марта на юге Франции произошла серия нападений. 26-летний выходец из Марокко застрелил человека, а когда угонял машину, ранил еще одного. Кроме того, мужчина атаковал спецназовцев, вышедших на пробежку.

Позже в городе Треб преступник захватил посетителей супермаркета. Подполковник жандармерии Арно Бельтрам предложил себя в качестве заложника. Террорист погиб во время штурма магазина, а офицер получил тяжелые ранения. Почти сутки врачи боролись за жизнь героя, но ранним утром он скончался.

В серии нападений погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ, передает телеканал "Россия 24".