Обстрелявшего скорую челябинца поймали по горячим следам

В Челябинске поймали местного жителя, подозреваемого в стрельбе по врачам, пишет РИА Новости. В ночь на пятницу, как установила полиция, машине скорой медицинской помощи разбила люк пуля из пневматического пистолета.

В обстреле медиков обвиняется 19-летний житель Ленинского района. Как рассказал подозреваемый, стрелять он начал после употребления спиртных напитков. Пострадавших среди медперсонала нет.