Порошенко поблагодарил США за 620 миллионов долларов

Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Киеву 620,7 миллиона долларов помощи. На своей странице в Facebook президент Украины назвал это мощным и своевременным сигналом, который показал "поддержку развития Украины путем демократических преобразований".

Как стало известно ранее, палата представителей конгресса США увеличила расходы на поддержку Украины в своем бюджете. Документ 23 марата подписал президент Дональд Трамп. Отмечается, что из выделенных денег 200 миллионов пойдут на военно-техническую помощь.