Подрыв телебашни: Екатеринбург лишили одного из главных символов города

Впечатляющие кадры из центра Екатеринбурга, который избавился от своего самого высокого, стоявшего многие годы неприкаянного и недостроенного сооружения — 220-метровой телебашни.

Это случилось ровно в 7:20 по московскому времени. Момент, который навсегда разделил историю Екатеринбурга на до и после телебашни. В то, что это все-таки произойдет, многие до конца не верили. Несмотря на разное отношение к телебашне, почти все сходятся в одном: за 30 лет она действительно стала одним из главных символов города. И попрощаться с ним пришли сотни людей.

Последнее селфи на фоне легендарного недостроя — обязательный пункт программы. У многих с собой бинокли, чтобы рассмотреть падение в мельчайших деталях. Несмотря на раннее утро, многие собрались семьями.

За несколько минут до обрушения улицы в центре Екатеринбурга встают в глухие пробки. Периметр оцеплен, в толпе звенит напряжение. От взрывотехников требуется ювелирная точность. Башня — в самом центре столицы Урала, на расстоянии в сотню метров — дома, школы и музеи. С последней сиреной тысячи глаз устремляются в одну точку.

Сначала появляются клубы пыли. Потом становится видно, как башня сползает вертикально вниз и падает на точно рассчитанный участок с земляной подушкой. Оставшееся на месте основание, как и задумывалось, будет демонтировано без взрывных работ.

"Я — за снос. Стоит лет столько без дела эта башня", — сказал один из местных жителей.

В начале 80-х эта 200-метровая железобетонная труба задумывалась как передающая станция нового поколения. До советского Свердловска такой проект успели реализовать только в двух городах — Вильнюсе и Таллине.

В стволе башни должно было располагаться оборудование для связи с подвижными объектами. Но осуществить эти планы так и не удалось. В начале 90-х финансирование стройки заморозили. Постепенно заброшенная башня пришла в запустение и стала излюбленным местом экстремалов.

После этого территорию огородили, а про само строение забыли до начала 2000-х. Тогда из недостроя предлагали сделать арт-объект, установить наверху памятник и даже разместить внутри православный храм. Единственный реальный проект появился в конце прошлого года — снести башню и построить на ее месте современный ледовый дворец.

"Это будет спортивный объект, который сможет принимать соревнования по 11-12 видам спорта. Причем соревнования не только российского, но и мирового уровня. Этот объект будет способен принять 15 тысяч зрителей для проведения концертных мероприятий", — отметил Даниил Крицкий, генеральный директор АО "Ледовая арена".

Разработкой проекта занимаются немецкие и английские архитекторы. В планах не только строительство дворца, но и качественное изменение территории вокруг: новые мосты, пешеходные дорожки, фонтаны, деревья и клумбы. Реализовать проект планируют в течение трех лет.