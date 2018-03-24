Формула-1. Сироткин сетует на неустойчивую погоду в Мельбурне

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин, который показал разочаровывающий результат во время квалификации дебютного Гран-при Австралии (19-е место из 20 возможных), отметил, что ему и его техникам не удалось приспособиться к погоде.

"Это был крайне непростой день, — цитирует Сироткина Спортс.Ru со ссылкой на Sky Sports. – По сравнению с утренней сессией погода изменилась, к началу квалификации трасса уже высохла. Поначалу мы выглядели неплохо, но в итоге нам, как кажется, не удалось все сделать как нужно".

По словам россиянина, его ближайшие соперники прогрессировали по мере улучшения состояния покрытия трассы, а он оказался не в состоянии прибавить: "Нужно все проанализировать, понять, что пошло не так и как мы можем прибавить. С нетерпением жду дебютную гонку. Наша задача в том, чтобы добиться прогресса".