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24 марта 201812:55

Программа Путина затронет все сферы жизни россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу "МИР", часть из которого показали в эфире в субботу. В частности, пресс-секретарь рассказал о планах по реализации государственной программы Владимира Путина.

По словам Пескова, изменения в России коснутся всех областей жизни наших людей, "абсолютно всех". Новые планы будут реализованы в экономике, социальной сфере, обороноспособности, развитии технологий.

Правительство приступит к работе по программе президента, которую он озвучил в послании Федеральному собранию, после определения состава нового кабинета министров. Песков не уточнил, сохранят ли министры текущие посты, и придет ли кто-то им на смену. Обновление ждет и администрацию президента.

"Программа будет конкретизирована и оформлена юридически", — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин уделяет особое внимание проблемам и перспективам молодежи. "Он получает обратную реакцию от молодежи. Он лучше чувствует молодежь и понимает, чем она живет", — сказал Песков.

По словам Пескова, президент понимает, что реализация планов в длительной перспективе потребует участия молодежи. Очевидно, что  прорывы в технологиях и иных сферах невозможны без решения социальных вопросов следующего поколения.

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