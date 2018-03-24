Писатель Дуги Бримсон: бойкот чемпионата в России станет для Англии трагедией

Английский писатель Даги Бримсон, который создал несколько книг об "околофутболе", поделился своими мыслями о ситуации с отношением части общества в Великобритании к чемпионату мира по футболу, который летом пройдет в России. Литератор не поддерживает идею бойкота.

"Моя позиция – и эту позицию разделяют многие мои знакомые, – заключается в том, что сборная Англии должна ехать в Россию. Общее мнение, и мое мнение в частности: футбол опять используется как политический инструмент. Я бы назвал такое поведение неуважительным по отношению к России", — сказал Бримон.

"Я говорил много раз: с того момента, как Англия проиграла вашей стране право на проведение чемпионата мира 2018 года, началась медиакампания и государственная кампания против России и российского футбола, — цитирует писателя сайт "Фонтанка". – Целью этой кампании была дискредитация России и перевод чемпионата мира в Англию. Эта кампания проводилась последовательно на протяжении нескольких лет".

По мнению Бримсона, все обвинения в адрес России в расизме, гомофобии, коррупции, допинге использовались для достижения конечной цели: "События последней недели – из этой же серии. Я не знаю, что на самом деле случилось со Скрипалем. Но, как и многие люди в нашей стране, я отношусь к действиям нашего правительства с подозрением – я отставной военный, я не верю тому, что мне говорят, и я знаю, что такое нервно-паралитические отравляющие вещества. И вся эта история с отравлением для меня не имеет никакого смысла".

"На днях одна из наших газет вышла с обложкой: мол, из-за страха отравления сборная Англии поедет в Россию со своими поварами. Но они всегда так делают! Почти все сборные ездят со своим штатом поваров на все крупные турниры. И такие заголовки естественно множат боязнь: ааа, теперь нас всех отравят! Ну, это же безумие. И по моему мнению – проявление неуважения к России. Да что там говорить: наш министр иностранных дел Борис Джонсон сравнил Путина с Гитлером, это же возмутительно!", — признается писатель.

"Я очень надеюсь, что мы будем играть в России. Моя интуиция подсказывает, что сборная поедет: слишком много поставлено на карту. Я считаю, что бойкот чемпионата мира в России станет абсолютной трагедией. Я уже говорил о том, что нельзя смешивать футбол и политику, мы же не видели никаких доказательств отравления этого шпиона: никаких доказательств, что это сделали русские или представители какой-то другой страны, просто слова и слухи. Одно это вызывает вопросы", — говорит Бримсон.

По мнению писателя, в таком случае можно будет бойкотировать любой турнир в любой стране по любым причинам: "Говоря о русской угрозе, мы очень удобно забываем, что Россия недавно прекрасно провела Олимпийские игры, в прошлом году в России прошел Кубок конфедераций, и все прошло без проблем, несмотря на постоянные вопли о потенциальной опасности".

"Это исключительно политическая история. Напомню в который раз: много лет в нашей стране говорили, что спорт и политика должны существовать раздельно. И мы же сами объединяем эти сюжеты! Еще раз обращаю ваше внимание: русским просто невыгодно было убивать Скрипаля. Накануне чемпионата, когда весь мир следит за происходящим в России. Перед выборами", — говорит Бримсон.

"При всем уважении к России, кто выиграет выборы – было понятно. Но зачем Путину это? – удивляется Бримсон. – Посылать русским, живущим в Лондоне, сигнал? Хорошо, допустим, была задача ликвидировать Скрипаля: но в мире существует тысяча способов без использования неизвестного газа, которые не привлекли бы никакого внимания".

Писатель верит, что английские болельщики поедут в Россию: "Думаю, да, поедут, если визы получат, сейчас есть переживания по этому поводу. Полагаю, футбольные болельщики в курсе, что такого рода турниры всегда сопровождает невероятное количество ерунды. Английские болельщики бывали в России: с "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем". Они понимают, что в таблоидах пишут чушь".

По мнению Бримсона, есть определенные переживания по мотивам стычек россиян и англичан во время Евро-2016 в марсельском порту: "Но в России такого не будет: английские болельщики совершенно точно не хотят столкновений с российской полицией. Я уверен, что чемпионат мира в России пройдет блестяще, и вы потом сможете сказать: "А мы вам говорили!".

По словам литератора, в Англии почти та же история была с чемпионатом Европы-2012, который проходил в Украине и Польше: "Нас пугали разбоем, грабежами, нацистами. Естественно, ничего такого не было. Но мы понимаем, что такие заголовки привлекают внимание. А все политики в нашей стране хотят попасть в газеты и выглядеть в положительном свете".