Президентские амбиции: Кличко посетовал, что политика не похожа на спорт

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своих президентских амбициях в 2019 году. Но прежде Кличко хотел бы исполнить обещания, данные жителям столицы Украины, пишет РИА Новости.

Как заявил Кличко, он думает о предстоящих 31 марта выборах президента Украины, но "к сожалению, тут не получается так быстро, как в спорте".