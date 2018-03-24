Взрыв в Москве: в квартире могут находиться люди

В столице в квартире на седьмом этаже жилого дома на Хабаровской улице произошел пожар, причиной которого мог быть взрыв газа. Пожар был оперативно ликвидирован, спасены пять человек, сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС.

Однако в квартире могут находиться еще два человека. На место ЧП направлены силы столичного пожарного гарнизона и руководство столичного главка МЧС. В пресс-службе спасательного ведомства уточнили, что пожар в квартире произошел на площади в семь квадратных метров.