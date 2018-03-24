Путин никому не позволит пренебрегать интересами России

Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, и президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — отметил он в интервью телеканалу "МИР 24".

При этом Песков отметил, что международная повестка для России на данный момент накаленная и неблагоприятная.

Однако, по его словам, действующие и возможные новые антироссийские санкции Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. И для президента остается приоритетной интеграция на территории бывшего СССР.