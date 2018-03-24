Генштаб: гиперзвуковое высокоточное оружие будет улучшено

Новинки отечественного вооружения обсуждали в субботу на конференции в Военной академии Генштаба России. Приехали профессора, инженеры и проектировщики со всей страны. Что стало объектом пристального внимания?

Общее собрание Академии военных наук — это место, где теоретики встречаются с практиками для того, чтобы проанализировать работу оборонного ведомства за прошедший год и наметить вектор развития на ближайшее будущее. В этом году основным предметом изучения стала операция российских Воздушно-космических сил в Сирии.

В Петровском зале Академии Генерального штаба — ведущие инженеры оборонно-промышленного комплекса, профессоры военных наук и руководство Вооруженных сил. На конференцию участники приехали со всей страны. Сегодня Родину защищать – это не просто с автоматом наготове держать удар на границе. Зачастую некоторые государства друг другу даже войну не объявляют, а предпочитают действовать руками террористических и экстремистских организаций ради собственных корыстных целей.

"Возьмите Сирию. До того, как Россия вступила в конфликт на стороне правительства, эта страна более 4 лет фактически вела необъявленную войну за право на существование. Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт – ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа", — поясняет начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В вероятной войне будущего, по мнению академиков, победит лишь тот, кто способен эффективно управлять своими войсками. Например, сейчас в России создаётся автоматизированная разведывательно-ударная система. Она позволит минимум вдвое сократить время на уничтожение цели и повысит точность поражения. Кроме того, согласно современным требованиям ведения боя, для разгрома противника необходимо применять средства радиоэлектронной борьбы, космические технологии, использовать, в том числе, и информационно-психологическое воздействие. И конечно — современные виды вооружения. Зачастую одно лишь их наличие становится серьёзным фактором сдерживания.

"Развитие СЯС осуществляется за счет разработки современных ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению ПРО противника, создания принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других стратегических средств вооруженной борьбы, не имеющих аналогов за рубежом. Предпринимаемые в этом направлении меры были доведены президентом Российской Федерации 1 марта в Послании Федеральному Собранию. В перспективе повышение возможностей высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу", — рассказал Валерий Герасимов.

А пока отечественные инженеры занимаются разработкой и испытаниями перспективных образцов, названия для новых видов вооружения выбирают всей страной. Так, на этой неделе по результатам голосования боевой лазерный комплекс получил имя "Пересвет", беспилотный подводный аппарат — "Посейдон", а крылатая ракета с ядерной энергоустановок теперь будет называться "Буревестник".