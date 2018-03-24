Финские власти не знают, где Пучдемон

Власти Финляндии не обладают информацией о местонахождении находящегося в бегах бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом заявила Центральная криминальная полиция Финляндии, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Испания предоставила Финляндии необходимую дополнительную информацию по запросу об экстрадиции Пучдемона, и теперь, когда финским властям удастся его обнаружить, "будет запущен нормальный процесс экстрадиции". О том, что Пучдемон может до сих пор находиться в Финляндии, сообщают СМИ этой страны.

Ранее в Хельсинки получили от испанских властей запрос на экстрадицию бывшего главы Женералитета (правительства) Каталонии, находившегося на финской территории в последние несколько дней. По данным испанских СМИ, Пучдемон может добровольно сдаться финской полиции, хотя первоначально он планировал 24 марта вылететь в Данию.

Европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, выдал накануне судья Верховного суда Испании Пабло Льярена. После этого в каталонских городах начались акции протеста.

Пятеро каталонских политиков, в том числе кандидат на пост главы Женералитета Жорди Туруль, уже арестованы. Накануне, 23 марта, парламенту Каталонии не удалось утвердить нового главу регионального правительства.