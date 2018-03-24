Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Тюмени

В Тюмени продолжается девятый этап Кубка мира по биатлону. Разыграны награды в женской гонке преследования. Победу одержала финка Кайса Мякяряйнен. Седьмой результат у Дарьи Виролайнен, девятый – у Ирины Услугиной.

Исход гонки решился на последнем огневом рубеже. Три спортсменки – Дарья Домрачева из Белоруссии, немка Лаура Дальмайер и француженка Аннаис Бескон пришли на стрельбище одновременно. Но Дарья и Лаура промахнулись по два раза, а Анаис один. Этим обстоятельством воспользовалась Кайса Мякяряйнен, отстрелявшая чисто. Борьбу Кайсе пыталась навязать Бескон, но финка пересекла финишную черту первой. На втором месте Анаис Бескон, на третьем – Лаура Дальмайер.

Четвертый результат у Дарьи Домрачевой, шестой у Анастасии Кузьминой. Что касается российских спортсменок, то и Дарья Виролайнен, пришедшая на финиш седьмой, и ставшая девятой Ирина Услугина могут занести гонку в актив. 24-й финишировала Светлана Миронова, 25-й – Ульяна Кайшева. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 35 место.