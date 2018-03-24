За двое суток Харасту покинули 4979 боевиков и их родственников

Министерство обороны Российской Федерации в субботу сообщило выходе участников группировки "Ахрар Аш-Шам" с семьями из поселка Хараста-Эль-Басаль в Сирии. Операция при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон заняла два дня, пишет "Интерфакс". 4979 боевиков и членов их семей перевезены в зону деэскалации Идлиб.

По словам начальник Центра генерал-майора Юрия Евтушенко, 26-я "гуманитарная пауза" в Восточной Гуте прошла успешно. За день зону боев покинули 1 717 человек. Всего с 28 февраля из Восточной Гуты было выведено 106 182 человека.

Центр продолжает помогать всем беженцам и ставит своей целью улучшение гуманитарной ситуации, в том числе, оказание пострадавшим медицинской помощи.