Кубок Гагарина. ЦСКА вышел в финал Западной конференции

Стал известен второй финалист Западной конференции Кубка Гагарина. Им стал московский ЦСКА выигравший в Хельсинки у местного "Йокерита" шестой матч 4:3, а вместе с ним и серию 4:2. ЦСКА поведет борьбу за выход в финал Кубка Гагарина со СКА из Санкт-Петербурга.

ЦСКА вышел вперед на 13 минуте после броска Андрея Кузьменко. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Йокерита". Томми Хухтала счет сравнял, а Ээли Толванен вывел хозяев площадки вперед.

Второй период начался с гола армейцев. Михаил Григоренко делал прострел вдоль ворот, но шайба попала в конек хоккеисту "Йокерита" и залетела в ворота. Затем тренер гостей Игорь Никитин неожиданно заменил вратаря Илью Сорокина на Ларса Юханссона. И первый же бросок по воротам шведа оказался точным – Джон Норман с близко расстояния вывел финский клуб вперед.. Но через четыре минуты Кирилл Петров восстановил равенство, а на 33 минуте капитан ЦСКА Сергей Андронов в четвертый раз поразил ворота Райана Запольски – 4:3. С этим счетом команды ушли на второй перерыв.

В третьем периоде ЦСКА смог удержать победный счет и выиграть шестой матч. А вместе с ним и серию 4:2. ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, он же финал Западной конференции, где, как и год назад, сыграет со СКА. Начала противостояния двух армейских коллективов 29 марта в Санкт-Петербурге.