Карякин обыграл Каруану и стал одним из лидеров турнира претендентов

На проходящем в Берлине турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) российский гроссмейстер Сергей Карякин в 12 туре одержал победу над лидером общего зачета Фабиано Каруаной из США. Россиянин играл белыми.

После этой победы Карякин сравнялся с американцем по очкам и теперь делит с ним первую строчку турнира – у обоих гроссмейстеров по семь баллов. Отметим, что сам турнир претендентов завершится 27 марта и в случае равенства очков будет назначен дополнительный тай-брейк, а победитель сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, который является действующим чемпионом мира.

Напомним, что в 2016 году победителем предыдущего турнира претендентов стал именно Карякин.