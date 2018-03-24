Умерла первая победительница "Евровидения"

Певица Лиз Ассия, которая выиграла первый конкурс "Евровидения" в 1956 году, умерла в Цюрихе (Швейцария).

Швейцарская певица исполнила песню Refrain и стала звездой. В середине 20 века она снялась в нескольких фильмах, на конкурс ее приглашали в качестве почетного гостя.

Женщине было 94 года, о ее кончине сообщил бывший секретарь певицы Жан Айхенбергер, передает ТАСС.