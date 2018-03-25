Россияне Крамник и Грищук завершили свои партии вничью на турнире претендентов

В Берлине продолжается турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). В 12 туре российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук проводили свои партии против Американца Уэсли Со и армянина Левона Ароняна и в обоих случаях сыграли вничью.

Ранее победы над лидером турнира претендентов Фабиано Каураной добился другой российский гроссмейстер Сергей Карякин. В еще одной партии Дин Лижень из Китая победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Таким образом, по итогам 12 туров лидерами общего зачета с семью очками являются Карякин и Каруана, места с третьего по пятое делят Грищук Лижень и Мамедьяров (у всех – по 6,5 очков), шестую строчку занимает Крамник (5,5), Со (5) – на седьмой позиции, а Аронян с четырьмя баллами замыкает таблицу.

25 марта у гроссмейстеров день отдыха после чего 26 и 27 марта они проведут заключительные два тура соревнования. Однако если по итогам 14 раундов не будет выявлен победитель, то 28 марта состоится дополнительный тай-брейк между претендентами на победу.