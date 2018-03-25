Дубль Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

Российский легионер "Вашингтон Кэпитэлз" Евгений Кузнецов в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в матче против "Монреаль Канадиенс". Две забитые шайбы россиянина позволили хоккеистам столичного клуба одержать победу со счетом 6:4, поскольку именно пятая шайба в игре принадлежит Кузнецову и стала победной для его команды.

Также дублем в составе победителей отметился Том Уилсон, а еще по одной шайбе забросили Джей Бигл и Ти Джей Оши. При этом отметим, что Бигл поразил ворота канадского клуба после передачи еще одного российского хоккеиста Дмитрия Орлова. Это результативное действие стало для него 30 (9+21) в "регулярке". У Кузнецова же после этого матча в активе 73 балла (23+50).

У гостей же заброшенными шайбами отличались Алекс Гальченюк, Брендан Галлахер, а автором третьего дубля в поединке стал Шарль Юдон.

После этого матча "Кэпитэлз" продолжает преследовать лидирующую "Тампу-Бэй Лайтнинг". На его счету 95 очков в 75 играх и второе место Восточной конференции. "Монреаль" же располагается на 13 позиции с 66-ю баллами Востока.