Три человека стали жертвами ДТП в Приамурье

В Белогорском районе Амурской области легковой автомобиль Toyota съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 марта, по местному времени. Два человека погибли на месте, еще один был госпитализирован и скончался в больнице, передает РИА Новости. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, в результате чего машина перевернулась.