Еврокомиссия после утечки данных пообещала Facebook жесткие меры

В Европе утечка данных более 50 миллионов пользователей дорого обойдется социальной сети Facebook, пишет "Интерфакс". Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью газете "Бильд" пообещала применить к Facebook "жесткие меры".

От руководства соцсети потребовали данных, в какой степени пострадали европейские пользователи. В целом, европейцы считают злоупотребление данными "абсолютно неприемлемым". По мнению Юровой, случившееся должно подтолкнуть к переосмыслению подходов к работе с личными данными.

Скандал начался после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica с помощью приложений собрала значительный массив данных о пользователях и создала их психологические портреты.

В дальнейшем профили были использованы для таргетированной рекламы третьими лицами в ходе избирательных компаний по всему миру.