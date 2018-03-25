В США спорят об установке памятника советским летчикам

Власти и жители города Элизабет-Сити в штате Северная Каролина не могут договориться об установке памятника советским летчикам морской авиации, погибшим при перегоне американской техники в СССР. В годы Второй мировой войны летчики обучались пилотированию самолетов-амфибий в этом городе, пишет ТАСС.

Год назад городской совет одобрил установку памятника русским единогласно, но сейчас мнения разделились. Часть городского совета считает, что установка монумента не соответствует обострившимся отношениям между Россией и США. Приводятся доводы, что русские могут с помощью хакерских гаджетов в монументе парализовать работу крупнейшей базы Береговой охраны неподалеку.

С другой стороны, сторонники нормализации отношений уверены, что страны работали и сражались вместе в прошлом, и могут делать это в будущем. Местный житель Рик Бойд представил петицию в поддержку установки памятника с подписями 569 человек.

Генерал ВВС в отставке Роберт Фоглсонг, возглавляющий со стороны США совместную российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести, попросил городской совет пересмотреть решение.