Поклонская назвала Ислямова шайтаном

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ответила на угрозы Ленура Ислямова — лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" — заблокировать движение транспорта по Крымскому мосту.

Накануне Ислямов, объявленный в России в розыск, заявил, что власти Украины должны фиксировать имена тех, кто воспользуется мостом для поездки в Крым. "К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым", — добавил он.

Ислямов добавил, что физически препятствовать движению транспорта организация будет, только если санкции окажутся безрезультатными. Ислямов уточнил, что будут использоваться ненасильственные методы борьбы, но не указал, какие именно.

"Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился, — заявила Наталья Поклонская в интервью Федеральному агентству новостей. — Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов".

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара считает планы украинских экстремистов заблокировать Крымский мост "маразматическими". Заявления на этот счет депутат назвал "пустой риторикой" и "попыткой получить политические дивиденды".

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек также высмеял слова Ислямова, передает RT.

"Если Ислямов думает, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить, то это наивное заблуждение. Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно. Остается только одно: слезно просить, чтоб никто не ездил, а то введут санкции", — сказал Бальбек.