Смертельное ДТП в США: движение перекрыли из-за угрозы взрыва "Теслы"

В городе Маунтин-Вью в Калифорнии автомобиль Tesla врезался в ограждение на скоростной трассе. Затем в "Теслу" влетели еще две машины. В результате водитель электрокара погиб, передает телеканал "Россия 24".

На некоторое время движение по шоссе пришлось перекрыть, чтобы дождаться инженеров компании Tesla: были опасения, что могут взорваться поврежденные батареи машины. Пока неизвестно, произошла ли авария в режиме автопилота: в Tesla это никак не комментируют. Ранее, в январе этого года, при испытании автопилота уже был случай, когда электрокар врезался на шоссе в пожарную машину. Тогда все остались живы.