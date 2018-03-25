Площадь пожара в "Зимней вишне" – 1500 квадратов, обрушения – 1200

В горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове обрушилась крыша на площади 1200 квадратных метров. Предположительно, пожар начался в кинотеатре на четвертом этаже. Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, пишет ТАСС.

В огне погибли пять человек: трое женщин, один ребенок и мужчина. Родные разыскивают еще 19 детей и 16 взрослых. Из опасной зоны спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Медикам пришлось госпитализировать 30 пострадавших. Трое детей, которые считались пропавшими, найдены живыми.