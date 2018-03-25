Пожарный надзор не проверял "Зимнюю вишню"

Пожарным надзором горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не проверялся: это объект малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. При этом проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была пройти в 2016 году, рассказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Собственником торгового центра является ООО "Зимняя вишня Кемерово".

Тушение пожара и поисково-спасательная операция в торговом центре продолжатся в полном объеме и ночью, заверил глава МЧС РФ Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В здании рухнули перекрытия, спасатели разбирают завалы, шаг за шагом продвигаясь вперед. Для работы в темное время суток устанавливаются световые столбы, пояснял он.

В связи с пожаром в Кемеровской области введен режим ЧС, и в этом режиме должны работать все руководители региона, добавил Пучков. В частности, на данный момент необходимо оценить состояние пострадавших и обеспечить эффективную медицинскую помощь каждому.

По последним данным, в результате пожара в "Зимней вишне" пять человек погибли, более 30 обратились за медицинской помощью. При этом в региональном главке МЧС опровергают сообщения в соцсетях о том, что в здании горящего ТЦ якобы заблокированы люди.

Уточняется, что частичное обрушение кровли горящего ТЦ произошло примерно в середине здания, размер обрушившегося участка — около 20 на 30 метров. Очаг возгорания предположительно находился в одном из кинозалов, сообщил "Интерфаксу" на месте пожара первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.