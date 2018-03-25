Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

После задержания в Германии бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Барселоне начались массовые акции протеста. Неподалеку от представительства правительства Испании произошли столкновения митингующих с полицией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, участники акции бросали в каталонских полицейских бутылки, банки и зажигалки. Митингующие называли стражей правопорядка предателями и призывали их не подчиняться властям Испании. Они пытались прорвать полицейский кордон. Полиция применила резиновые дубинки.

Еще одна акция протеста проходит перед консульством Германии в Барселоне, куда направляется другая колонна митингующих.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. Звучат также призывы провести всеобщую забастовку.

Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, находится в тюрьме города Ноймюнстер. Как ожидается, в понедельник, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате государственных средств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В пятницу Верховный суд Испании также выдал евроордера на арест соратников Пучдемона.