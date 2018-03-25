Количество жертв пожара в Кемерово растет

Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения. Таким образом, количество погибших возросло до 12, сказал представитель штаба. Ранее сообщалось о семи погибших.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщает, что пожарным удалось войти в кинозал на четвертом этаже ТЦ, найдено восемь тел погибших.

По данным оперативного штаба пожаротушения, пропавшими без вести при пожаре числятся 69 человек, причем 40 из них – дети. Что касается пострадавших, то их число составляет 43 человек. В больницах из них остаются 20 человек, один находится в реанимации. По словам первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, "два человека тяжелые, один в реанимации".

Чиновник также пояснил, почему спасатели не смогли сразу войти в горящее здание. "Потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они подступали туда", — сказал первый замгубернатора.

Он сообщил также, что двери в кинозалы в горящем ТЦ были закрыты, также были другие нарушения.