Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

Специалисты Минздрава согласовали тактику лечения пострадавших. Была проведена пресс-конференция. Журналистам в пресс-службе ведомства сообщили, что в телемедицинских консультациях участвовали главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. "Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", — сообщили в Минздраве.

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой ведущие врачи оказывают все необходимое содействие в организации помощи пострадавшим, передает телеканал "Россия 24".

Кемеровчане организовали целую акцию в соцсетях. Они просят жителей города прийти завтра на станцию переливания и сдать кровь для пострадавших в сгоревшем торговом центре. В постах — красноречивые плакаты с призывами и время работы станции переливания. Десятки людей тут же откликаются, многие готовы прийти прямо сейчас.

Врачи областной клинической больницы говорят, что действительно необходимость в препаратах крови сейчас есть и готовы принять помощь жителей. При пожаре многие отравились продуктами горения, некоторые — получили ожоги верхних дыхательных путей.