В ТЦ "Зимняя вишня" есть угроза обрушения, 64 человека до сих пор не найдены

Последняя информация из Кемерова: в сгоревшем торговом центре есть угроза обрушения конструкций между четвертым и третьим этажом. Доступа в отдельные помещения по-прежнему нет.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек, из них 9 детей, 50 человек пострадали, 64 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал "Россия 24". Родственники пострадавших и пропавших без вести получают психологическую помощь. Также психологи работают с детьми, бывшими в тот день в торговом центре. Пожар произошел в выходной день, и многие семьи отдыхали в ТЦ вместе с детьми.