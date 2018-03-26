Охранник рассказал, что в "Зимней вишне" не работали пожарные гидранты

Один из охранников торгового центра "Зимняя вишня" рассказал, что при возникновении огня пожарная сигнализация не сработала: не включились гидранты. Очевидцы также рассказывают, что не слышали звонка пожарной тревоги. Из-за этого некоторые думали, что тревога – учебная. Лифты, которые должны отключиться во время пожара, наоборот, работали, сообщает телеканал "Россия 24".

Охранник рассказал, что за пять минут до пожара он проходил игровую зону. По его словам, в тот момент аниматоры и гости готовили столики. В игровой зоне что-то отмечали, рассказал охранник. Он уверенно добавил, что видел зажженные свечи.

Версий причин пожара много. В кемеровской администрации считают, что это был поджог в батутной комнате. Также среди версий — неисправность электропроводки. Возможно, имели место нарушения при монтаже и обслуживании электросетей. Сети могли не выдержать повышенной нагрузки или не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона на 4 этаже, где находится детский развлекательный центр. Огонь мог вспыхнуть в одном из кинозалов. В нарушение всех правил двери в кинозалах были плотно закрыты.

Здание ТЦ продолжает гореть, виден открытый огонь, есть угроза обрушения перекрытий. Жертвами пожара стали 37 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести. 50 человек пострадали.

Более 660 спасателей ведут работы на месте ЧП, идет проливка здания. Всего в тушении пожара задействовано 104 единицы техники. Спасатели работают на четвертом этаже, где как раз и был эпицентр возгорания. Обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.