Четвертый этаж ТЦ "Зимняя вишня" частично обрушился

В оперативном штабе сообщают, что в ТЦ "Зимняя вишня" уменьшилось задымление. Это происходит из-за тления утеплителя.

Открытого огня уже нет, передает телеканал "Россия 24". Однако в оперативном штабе говорят, что обстановка остается сложной. Частично обрушился четвертый этаж, а в середине игрового зала провисли конструкции.