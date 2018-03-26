Новые данные: при пожаре в кемеровском ТЦ без вести пропали 27 человек

Региональное отделение МЧС сообщает, что при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" без вести пропали 27 человек. Ранее сообщалось, что без вести пропавшими числятся 64 человека, напоминает телеканал "Россия 24".

Известно также, что ни в одном из доступных спасателям помещений не удалось обнаружить людей.

В результате пожара погибли 37 человек, еще 50 пострадали.