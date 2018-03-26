Пожар в Кемерове: погибли 53 человека

В результате страшного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 53 человека. Ранее сообщалось о 48 погибших. Как рассказали ТАСС в оперативном штабе, тела еще пяти человек были обнаружены спасателями в районе кинотеатра. Вместе с тем, "Интерфакс" со ссылкой на источник в штабе приводит другие данные: 55 погибших. Кроме того, пострадали почти пятьдесят человек, 12 из них остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Россия 24", пожар полностью ликвидировали, начался разбор завалов. Первый этап поисково-спасательных работ планируют завершить к двум часам дня по московскому времени. В часть помещений пока невозможно войти из-за риска обрушения. Продвигаться вперед приходится буквально по шагам. На месте трагедии работают почти семьсот человек, в их распоряжении более 120 единиц техники.

О мерах, принятых в связи с пожаром, Владимиру Путину доложили глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, где возникло возгорание, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр.