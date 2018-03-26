Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" унес жизни десятков человек. Это самая страшная трагедия в истории города. Жители Кузбасса массово сдают кровь для пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.