Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

В Кремле назвали абсурдом предположения о том, что на федеральных телеканалах существует запрет на плохие новости, в частности на освещение трагедии в Кемерове.

"Что касается запрета на плохие новости — это полный абсурд, абсолютно", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне якобы не было сюжетов о пожаре в кемеровском торговом центре.

"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это", — подчеркнул представитель Кремля, передает РИА Новости.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" произошло 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли, по последним данным, 64 человека, пострадали более 40 человек. С 27 марта в Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Хотя открытое горение в торговом комплексе было ликвидировало, сегодня днем здание вновь задымилось.