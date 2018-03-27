Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает егоЧитайте нас в Telegram
Антоше всего 2 годика, а ему уже пришлось пережить множество операций и наркозов. Страшный диагноз изолирует малыша от общества и всех радостей детства. Каждый день жизнь ребенка находится под угрозой. У Антоши хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. Единственный вариант спасения – трансплантация костного мозга. Но счет за ТКМ совершенно фантастический. Родителям удалось собрать часть суммы, но остается еще где-то найти 24 600 000 рублей. Такой суммы у обычной семьи нет. Родители умоляют помочь спасти их малыша!
Антону срочно нужна ваша помощь!
Долгожданный малыш появился на свет совершенно здоровым. В первый год жизни постоянно появлялись гнойничковые сыпи, с ними врачи справлялись местным лечением, не подозревая ничего серьезного. Но в 1,5 годика начались частые повышения температуры. Самочувствие ребенка ухудшалось. После обследования было обнаружено образование в печени. В родном городе никто не мог понять, что же это. Подозревали онкологию.
Перепуганные родители поспешили в Москву в онкологический центр им. Блохина.
"Анализы ухудшались не по дням, а по часам. На анализы в онкологии я носила сына на руках, так как он уже просто терял сознание", — рассказывает мама Антоши, Елена.
Как только результат был получен, малыша на скорой помощи перевели в Московскую детскую городскую клиническую больницу с диагнозом абсцесс печени. Из-за критичного состояния пришлось делать переливание крови и операцию по дренированию гноя из печени.
После успешно проведенной операции и реабилитации ребенок вернулся домой. Но уже через две недели оказался на операционном столе Ростовской областной детской больницы с гнойным лимфаденитом под челюстью.
"Невозможно описать состояние Антоши на тот момент. С раной в животе, со всем ужасом уколов, больниц, наркозов и реанимаций, он спал только на руках, постоянно плакал, вздрагивал от каждого шороха за дверью палаты. Боялся, что это снова идут врачи…", — вспоминает мама мальчика.
Как только закончилась вторая реабилитация, у крохи снова начала подниматься температура. Снова начался рецидив абсцесса печени. И все по кругу – реанимация, операция, неизвестность!
Меньше чем за год он перенес три операции, более 10 наркозов, реанимации, в его легких и печени присутствовали гранулемы, которые в любой момент могли воспалиться. Наконец, пришли результаты анализов — хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. Статистика заболевания 1:1000000.
В ДГКБ №9 им. Сперанского объяснили суть проблемы. Антошин иммунитет не справляется с возбудителями инфекций, грибками и бактериями на генетическом уровне. Ежедневно для поддержания стабильного состояния ребенку дают ударную дозу серьезных препаратов, которые все равно не защищают его полностью. Малыш живет в изоляции от внешнего мира. Контакты с людьми для него смертельно опасны. Каждый день родители обеззараживают все, что его окружает. Ни мягких игрушек, ни растений, ни животных, ни людей – все это угроза для крохи.
Единственный вариант спасения – трансплантация костного мозга. Самые большие шансы на выздоровление дает швейцарская клиника Kinderspital. Чтобы спасти Антошу, нужно собрать 24 600 000 рублей. У родителей таких денег нет, и не будет…
"Последние выходы из состояния наркоза были очень тяжелыми и имели негативные последствия. Когда во сне сынок плачет, нам приходится включать свет и будить его, чтобы показать, что он дома. Я надеюсь — нам помогут собрать деньги для его лечения и ему не придется проходить через весь этот ужас снова и снова…", — обращается ко всем неравнодушным сердцам мама Антона, Елена.
Мы просим вас спасти детскую жизнь!
Помочь Антоше можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"
Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:
Расчётный счёт в “Cбербанке”
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Коновалова Антона"
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