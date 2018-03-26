Анастасия Кузьмина: я боролась, но победитель всегда один

Анастасия Кузьмина: я боролась, но победитель всегда одинЧитайте нас в Telegram
Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, подвела итоги завершившегося сезона. На заключительном этапе Кубка мира в родной Тюмени экс-россиянка боролась за победу в общем зачете, однако осталась второй, уступив финке Кайсе Мякяряйнен.
Спортсменка обратилась к своим поклонникам в аккаунте социальной сети Instagram: "Привет друзья! Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно, и так здорово".
Ahojte priatelia.Tak uz sme na ceste domov.Skoncila najuspesnejsia sezona v mojej kariere.Bola taka dlha, emotivna, vycerpavajuca, narocna a zaroven nadherna.Verim, ze aj Vy ste to tak so mnou vnimali, aj prezivali.Svedcia o tom vsetky Vase spravy.Velmi si to vazim. Za sezonu 2017-2018 sa mi podarilo vybojovat': 1 zlato zo ZOH 2 striebra zo ZOH Maly globus za sprint Maly globus za stihacky A...2 miesto v celkovom hodnoteni sezony... O 3 body som prehrala hlavny suboj o velky globus SP. Mala som to na dosah, bojovala som o to, kym som vladala...ale, ako sa hovori: vyhrava silnejsi a vitaz je iba jeden! Som smutna a velmi ma to mrzi...a este dlho bude...Tak blizko k vitazstvu takej urovni som este nebola.Vzdy som bola presvedcena, ze som sportovec, ktory nedokaze vydrzat celu sezonu, drzat krok s najlepsimi. Tentokrat som verila, ze vsetko je mozne.Mala som velmi kvalitnu konkurenciu a o to viac si vazim vsetky svoje uspechy...a tie neuspechy k sportu a zivotu patria tiez. Este raz srdecne dakujem za to, ze ste boli so mnou aj v dobrom, aj v zlom, verili mi a povzbudzovali, drzali palce a priali.Pekny den. Vasa Nast'a. Привет друзья!Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно, и так здорово. Надеюсь, что и Вы чувствовали и переживали тоже самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все Ваши сообщения, за которые я Вам очень благодарна. В сезоне 2017-2018 у меня получилось завоевать: Золото ОИ Два серебра ОИ Малый глобус за спринты Малый глобус за пасьюты И...2 место в общем зачёте... 3 очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один! Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона.И наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами. А поражения...они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни. Поэтому ещё раз благодарю Вас за поддержку и понимание.Настя
Кузьмина напомнила, что в завершившемся олимпийском сезоне она выиграла золото и два серебра зимних Игр-2018 в Пхенчхане, второе место в общем зачете Кубка мира и два малых хрустальных глобуса – в зачете спринтов и гонок преследования.
"Всего 3 очка мне не хватило для победы, — говорит Анастасия. – Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение".
При этом Кузьмина признается, что никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона: "И наконец-то поверила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами".
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