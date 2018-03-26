Анастасия Кузьмина: я боролась, но победитель всегда один

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, подвела итоги завершившегося сезона. На заключительном этапе Кубка мира в родной Тюмени экс-россиянка боролась за победу в общем зачете, однако осталась второй, уступив финке Кайсе Мякяряйнен.

Спортсменка обратилась к своим поклонникам в аккаунте социальной сети Instagram: "Привет друзья! Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно, и так здорово".

Кузьмина напомнила, что в завершившемся олимпийском сезоне она выиграла золото и два серебра зимних Игр-2018 в Пхенчхане, второе место в общем зачете Кубка мира и два малых хрустальных глобуса – в зачете спринтов и гонок преследования.

"Всего 3 очка мне не хватило для победы, — говорит Анастасия. – Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение".

При этом Кузьмина признается, что никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона: "И наконец-то поверила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами".