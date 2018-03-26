Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео

Три окна в квартире на северо-востоке Москве были выбиты в результате взрыва самогонного аппарата, за которым не уследили хозяева. Установленная у их соседей камера наблюдения зафиксировала момент мощного хлопка.

Инцидент произошел утром в субботу, 24 марта, на седьмом этаже дома 18/2 на Хабаровской улице. Первоначально появилась версия о взрыве газа, но позже работавшие на месте спасатели уточнили, что причиной хлопка стала вспышка спиртосодержащей продукции. Источники пояснили — рванул стоявший на плите самогонный аппарат.

На кадрах видно отлетевшие на несколько метров оконные рамы и выбитые стекла, задевшие припаркованные автомобили. Тем временем в квартире вспыхнул пожар — огонь охватил 15 квадратных метров, так что спасателям пришлось эвакуировать семь человек. Никто из них в результате инцидента не пострадал.