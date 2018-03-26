Пучков опроверг слухи о сотнях сгоревших в кемеровском ТЦ

Глава МЧС РФ Владимир Пучков призвал журналистов не спекулировать на трагедии в Кемерове и опроверг слухи о сотнях погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Опровергайте эту информацию, потому что эти вопросы очень деликатные, — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". — 64 человека погибли, родственники подтвердили, и мы продолжаем поисково-спасательную операцию — это первое. Второе, я еще раз обращаю внимание вас, всех присутствующих, что эта тема очень тонкая, она деликатная, она касается жизни и здоровья людей. Сегодня родные и близкие, все мы работаем в общем непростой и сложной ситуации, потому что это беда, беда должна объединить всех нас".

Владимир Пучков подчеркнул, что в настоящее время необходимо завершить поисково-спасательную операцию и помочь каждому пострадавшему.

Трагедия в Кемерове произошла днем в воскресенье, 25 марта. В торговом центре "Зимняя вишня" загорелась детская игровая комната на четвертом этаже здания. Посетители в панике бросились к выходам, однако многие из них оказались заблокированными. Погибли более 60 человек, большинство из которых – дети и подростки. Десятки человек пострадали. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

На сегодняшний день это один из самых крупных пожаров в новейшей истории России после трагедии в самарском УВД (1999 год), в доме престарелых в Краснодарском крае (2007 год) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год).