Илон Маск будет производить Lego из кирпичей

Глава Boring Company, бизнесмен Илон Маск, рассказал о своем новом стартапе. Предприниматель планирует производить конструкторы, похожие на Lego, только сделанные из кирпичей. С помощью них можно будет без дополнительных скрепляющих материалов строить здания и скульптуры, написал Маск в своем "Твиттере".

"Кирпичи в реальном масштабе будут сделаны из туннельных камней. С их помощью можно будет создавать скульптуры и постройки. Они подойдут для сейсмических нагрузок Калифорнии", — отметил бизнесмен.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.