Капитан "Зенита" Кришито подпишет контракт с "Дженоа" на пять лет

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито, являющийся капитаном команды, в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом "Дженоа", который будет действовать до 2023 года. 31-летний футболист ранее сообщил, что намерен покинуть "сине-бело-голубых" после окончания сезона.

Напомним, что контракт Кришито с "Зенитом" заканчивается в июне 2018 года. В "Дженоа" итальянец начинал свою профессиональную карьеру. Футболист решил вернуться в Италию по личным соображениям. Финансовый вопрос не был главным для Кришито, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tuttomercatoweb.com.

Нынешний капитан "Зенита" оказался в составе "сине-бело-голубых" в 2011 году. За питерский клуб он провел 218 игр и записал на свой счет 19 голов. Дважды с "Зенитом" итальянский футболист становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.