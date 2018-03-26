Замахнулись на святое: в Москве покажут шедевры Лейденской коллекции

Минутой молчания по погибшим при пожаре в Кемерово открылась в Пушкинском музее новая выставка. Она называется "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". В экспозиции — более 80 шедевров.

80 живописных полотен и два рисунка — все эти шедевры из так называемой Лейденской коллекции до этого никогда не были показаны в России. Собрание принадлежит американцам супругам Каплан. Коллекция названа по имени города Лейден — это старинный город в Нидерландах, самым знаменитым уроженцем которого стал художник Рембрандт Хармес Ван Рейн.

В детстве Томас Каплан побывал с родителями в Лейдене и полюбил Рембардта. Став состоятельным предпринимателем, не верил, что картины этого художника в принципе могут попадаться на аукционах. Считается, что идею стать коллекционером Томасу подала теща, родившаяся в Советском Союзе.

"Та свобода, которую дал Рембрандт следующим за ним художникам, изменила не только историю искусств, но и политику. Отголоски той свободы мы видим и в современном искусстве", — пояснил в Москве коллекционер Томас Каплан.

Лейденская коллекция хорошо структурирована, что отразилось и в экспозиции в ГМИИ. Один раздел — это Рембрандт и его окружение. Второй – Лейденская школа изящной тонкой живописи. И третий раздел — известнейшие имена помимо Рембрандта.

Интересно, что Капланам удалось купить 12 картин Рембрандта, среди них позднего периода, к которому относится грубоватая монументальная "Минерва". И три картины светлого раннего периода из серии "Аллегорий чувств" – "Извлечение камня глупости", "Три музыканта". Работа "Пациент, упавший в обморок" – это недавнее открытие. Картина выставлялась на аукционе в Нью-Джерси, как произведение неизвестного автора. Но искусствоведы определили, что это великий голландец. И Томас Каплан выкупил картину.

"Ему всего 18 лет. Эти работы показывают, как Рембрандт превращается в самостоятельного художника, обладателя творческого видения. Он смотрит на работы учителей, но уже проявляется интерес к человеческой психологии и физиогномистике", — отмечает куратор выставки, профессор искусствоведения Вадим Садков.

Представителей Лейденской школы изящной тонкой живописи привычнее называть малыми голландцами. Российский зритель эти картины небольшого формата, написанные в XVII веке в Голландии, хорошо знает. Они хорошо представлены в Эрмитаже. Расцвет живописи в ту эпоху связан с обретением страной независимости от Испании и экономическим расцветом.

Темы произведений — часто приземленные, домашние, бытовые. Их всегда интересно рассматривать. Кухня, полная снеди, сводни и клиенты, всяческие попойки. Как, например, "Картежники" Яна Ливенса, друга Рембрандта. "Торговка сельдью" Герарда Доу. Кстати, в день снятия осады Лейдена по традиции горожане начинают день с белого хлеба и селедки. Можно отметить и большую картину Яна Стена, изображающую известный спор Антония и Клеопатры на тему, кто сможет выпить на большую сумму. Победила Клеопатра, растворившая в вине жемчужину. К числу шедевров относятся картины Фабрициуса, Франца Хальса, рисунок Леонардо с головой медведя и, конечно, маленький холст Вермеера – "Девушка за верджинелом".

"Анализ холста показал, что холст был вырезан из того самого рулона, из которого в качестве основы был взят холст для знаменитой картины "Кружевница", — подчеркивает профессор искусствоведения Вадим Садков.

В интервью Томас Каплан даже замахнулся на совсем уж святое: он сравнил свою коллекцию с той, что собирала Екатерина Великая. Действительно, императрица хотела продемонстрировать Европе возможности русской казны и приобрела шедевры, среди которых картины Рембрандта "Даная" и "Блудный сын" — вершины творчества величайшего живописца. Собрание Рембрандтов четы Каплан сравнивать с эрмитажным, конечно, не стоит, но оно любопытное. Выставка в ГМИИ откроется для посетителей 28 марта и продлится до 22 июля. Затем шедевры Лейденской коллекции покажут в Эрмитаже.