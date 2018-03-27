Порноактриса подала в суд на адвоката Трампа, обвиняя его в клевете

Бывшая стриптизерша и порноактриса Стефани Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, который назвал ложью ее заявление об интимной связи с политиком. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

"Коэн подразумевал, что мисс Клиффорд – лгунья, которой не следует верить, и что ее заявления об отношениях с Трампом являются неправдой", — цитируют СМИ адвоката Стефани Клиффорд.

25 марта бывшая порноактриса в интервью телекомпании CBS сообщила, что в 2006 году один раз вступала в интимные отношения с Дональдом Трампом, напоминает ТАСС. По словам Клиффорд, в 2011 году она рассказала о своей связи изданию In Touch, однако статью с ее откровениями тогда не опубликовали. Спустя несколько недель после этого на парковке в Лас-Вегасе неизвестный стал угрожать Клиффорд расправой, если она не сохранит все в тайне. В интервью экс-порнозвезда предположила, что к запугиванию имел отношение Майкл Коэн.

В свою очередь адвокат Коэн заявляет, что никогда не угрожал актрисе. Также он отрицает связь между Клиффорд и Трампом.