Из церкви в Венесуэле неизвестные украли 500-килограммовый бронзовый колокол

Из церкви в Венесуэле неизвестные украли 500-килограммовый бронзовый колоколЧитайте нас в Telegram
Из церкви в городе Кумана (штат Сукре, Венесуэла) неизвестные украли бронзовый колокол весом около 500 килограммов. О происшествии сообщило 26 марта издание El Nacional.
Как уточняется, реликвия возрастом несколько сотен лет находилась на каменном постаменте во дворе церкви, которая расположена в историческом центре города. Член приходского совета церкви Орландо Рамос рассказал СМИ, что четверо мужчин вместе не могли поднять колокол.
Предполагается, что к случившемуся причастны охотники за ценными металлами. С каждым днем их становится все больше в стране, переживающей непростые времена. Социально-экономический кризис последних лет в Венесуэле сопровождается девальвацией национальной валюты, гиперинфляцией, а также дефицитом лекарств и товаров первой необходимости.
Из-за тяжелого положения многие граждане Боливарианской Республики вынуждены эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тысяч беженцев из Венесуэлы, передает ТАСС.
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