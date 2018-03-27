В пригороде Эрбин в Восточной Гуте освобождены 28 мирных жителей

Во вторник, 27 марта, при зачистке города Эрбин в Восточной Гуте сирийские военные освободили 28 мирных жителей, находившихся в плену у боевиков. Такие данные сообщило национальное агентство САНА.

Военные САР не в первый раз вызволяют у бандформирований бывших пленных граждан. Ранее несколько групп людей были спасены из тюрем боевиков в крупных поселениях Восточной Гуты, освобожденных ранее.

26 марта Эрбин и соседние предместья Айн-Терма и Замалька покинули 6749 человек, в том числе 1620 боевиков, передает ТАСС. Все они направятся на 100 автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии. Также боевики покидают район Джобар на окраине Дамаска, который ранее использовался вооруженными формированиями для обстрела мирных кварталов столицы.

25 марта в результате договоренностей, достигнутых между лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" и российским Центром по примирению враждующих сторон, из Эрбина было выведено 5453 мирных жителя и боевика, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб.

22 и 23 марта из города Хараста (8 километров от Дамаска) в Идлиб были перемещены 4979 боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей.