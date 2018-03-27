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Пожар в кемеровском ТЦ 32 минуты назад

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27 марта 201811:55

Пострадавший спасатель рассказал Путину о недостатках ТЦ в Кемерове

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Владимир Путин во время своего визита в Кемерово посетил в областной больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

18-летний Иван Заварзин, выпрыгнувший с четвертого этажа, сообщил, что чувствует себя нормально, а также признался, что они с отцом в первые минуты трагедии не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив.

По данным РИА Новости, также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

"Проблемы — это огромная площадь пожара, — сообщил Андрей. — Просто не подобраться было к очагу. И людям, которые там находились, было очень сложно добраться до путей эвакуации — дым движется намного быстрее. Непонятно, куда бежать, поэтому люди заходили в тупик и не смогли выбраться. Элементарная проблема больших конструкций, площадей. Их надо как-то разделять. Люди не смогут быстро покинуть такие здания, добраться до выходов, тем более, они почему-то не были открыты".

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта погибли более 60 человек, большинство из них – дети. Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинотеатров были заперты, а система оповещения не сработала.

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