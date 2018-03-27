Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы ЭрмитажЧитайте нас в Telegram
Открытие выставки "Эпоха Рембрандта и Вермееера. Шедевры Лейденской коллекции" в ГМИИ имени Пушкина предвосхитила лекция Тако Диббитса, директора знаменитого амстердамского Rijksmuseum, где хранится рембрандтовский "Ночной дозор".
- Почему на ваш взгляд Рембрандт так невероятно популярен?
- Он очень разноплановый, и у него была бурная творческая жизнь, на протяжении которой художник постоянно перевоплощался. Это можно увидеть и на выставке, в Пушкинском музее. Она уникальная — первый раз в России выставляется такое большое количество работ Рембрандта в одном месте, из одной коллекции. Это начало становления художника, который изменил ход истории искусства. Можно наверняка сказать, что без Рембрандта не было бы фотографии. Потому что это первый художник, который пытался показать людей такими, какие они есть, пытался добиться наиболее реалистичного изображения. И реализовал свою задумку через свет. До этого момента итальянская художественная школа изображала идеальную красоту, а Рембрандт на своих холстах запечатлел реальность. Он показывает эмоции. И это знакомые, близкие нам эмоции, чувства. Выставку надо увидеть, я бы назвал ее очень человечной.
- Как вы оцениваете коллекцию Пушкинского музея? Хотели бы привезти что-нибудь из Москвы в Амстердам?
- Собрание Пушкинского музея выделяется на фоне других тем, что оно довольно молодое, если не ошибаюсь, начало было положено в 1912 году. Но собрание это очень избирательное, и здесь очень много картин, которые хотелось бы показать в Rijksmuseum. Ну, например, "Вакханалию" Рубенса. Мне кажется, что мы живем в веке не столько слов, сколько изображений. И те произведения искусства, которые сейчас находятся в Пушкинском музее, показывают, как создавалось это наше сегодняшнее восприятие образов, как формировалось.
- В одном из первых интервью после назначения директором Rijksmuseum вы назвали свою работу мечтой.
- И теперь я мечтаю, чтобы музей для каждого посетителя стал своим. Чтобы стал частью жизни каждого, кто к нам придет.
- Rijksmuseum наградил 10-миллионного посетителя "ночью в музее", поставив кровать напротив "Ночного дозора" Рембрандта. Если бы вам предложили нечто подобное, какой музей предпочли бы?
- Мне никогда не выдавалось спать в музее. Но если бы я удостоился такой чести, скорее всего, мой выбор пал бы на Эрмитаж.
- Что входит в вашу трехдневную программу пребывания в Москве, кроме Пушкинского музея, где вы читаете лекцию о Рембрандте?
- Кремль, Третьяковская галерея, Исторический музей, "Гараж". Очень хочу посмотреть знаменитое Московское метро. До этого я был только в Питере, а мои представления о России тесно связаны с великой русской литературой. В особенности с Тургеневым и с Толстым, с моей любимой книгой "Война и мир". Возможно, мои представления о вашей стране довольно архаичны. Несмотря на всю современность России и все изменения, которые в ней произошли, люди, с которыми я встречаюсь, которых я вижу, очень сильно напоминают мне персонажей из русской литературы.
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