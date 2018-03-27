Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед собравшимися на митинг

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Пожар в кемеровском ТЦ 9 минут назад
Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед собравшимися на митингЧитайте нас в Telegram
Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на стихийный митинг людьми и попросил у них прощения за гибель людей в торговом центре "Зимняя вишня".
"Все виновные в этой трагедии будут наказаны. И я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми", — заявил чиновник на главной площади Кемерова, добавив, что на Руси издавна так просили прощения.
Жест Цивилева часть собравшихся встретили неодобрительными возгласами, но многие аплодировали заместителю Амана Тулеева. Всего на площади собралось около 2 тысяч человек.
Жертвами вспыхнувшего днем 25 марта пожара в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня", по последним данным, стали 64 человека. Прибывший на место трагедии президент Владимир Путин назвал причиной пожара "преступную халатность и разгильдяйство". 28 марта в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в "Зимней вишне". Ранее траур по погибшим объявили Кемеровская область, Ингушетия, Приморье, Бурятия, Владивосток, Екатеринбург и Якутск.
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